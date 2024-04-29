香港信報報導，根據畢馬威2024年第一季「風投脈搏」報告，受風投支持的亞洲區企業在第一季共有2,305筆風投交易，集資額共189億美元。期內，亞洲最大的三筆風投交易均來自大陸，當中電動車企業智己汽車集資11億美元、人工智慧公司月之暗面集資10億美元，垣信衛星集資9.4億美元。

報告指出，人工智慧和新能源仍然是大陸最具吸引力的投資領域，其中包括推動新能源活動的新材料製造等子行業。觀乎第一季專注於清潔技術和替代能源的獨角獸企業，大陸企業佔了4家，包括陽光新能源、廣西中偉新能源、質子汽車和啟源芯動力。

畢馬威中國香港特別行政區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，IPO活動須靠整體經濟環境改善而帶動，但已出現一些長遠的利多跡象。朱雅儀表示，香港目前透過大量資金和便利措施支持各類戰略性產業，例如先進科技企業、人工智慧企業，以及深科技公司，將有助於初創企業在充滿挑戰的融資市場中填補資金缺口。

展望第二季，亞洲風險投資預計將保持穩定，消費市場可望逐步復甦。人工智慧和ESG相關科技，包括電池技術、電動車價值鏈和半導體等，預計將繼續吸引大量投資。大陸方面，市場預期政府或推出政策提振經濟，若有關政策在今年第二季落實，有望於下半年提振風險投資者的信心。