對於近期引發供應鏈關注的AI手機與AI PC趨勢，DIGITIMES分析師陳辰妃預估2024年AI手機市場規模將近1.5億支，且將約有4500萬台的AI NB將優先進入AI PC市場，有望加速驗證邊緣AI應用，並推動生成式AI應用市場發展。

陳辰妃指出，目前AI手機與AI PC多由作業系統與大型語言模型（LLM）模型開發業者主導，晶片與硬體平台業者配合提升運算規格，後續消費者的接受度值得持續關注。

DIGITIMES分析師黃耀漢則表示，目前生成式AI市場發展處於初期階段，全球市場規模將由AI運算設備硬體為主，2024年預估占比高達95％，未來5年AI相關軟體與服務市場規模占比將快速提高，預估2030年將占全球整體生成式AI比重達32％與55％。

黃耀漢特別點出，生成式AI的軟體與服務為帶動生成式AI市場成長的重要關鍵，台灣業者藉資通訊（ICT）產業鏈優勢下，最早獲取生成式AI市場硬體的商機，未來軟體與服務為關鍵所在，台灣業者可提早布局投入奪取市場先機。