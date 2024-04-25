準總統賴清德政府人事近期陸續公布，另傳出扁系人馬羅文嘉、馬永成和林德訓，也將進入賴政府擔任要職。對此，國民黨立委柯志恩不認為這三人入閣與赦扁有關，並透露她曾因選舉諮詢過羅、馬，他們老一輩認為江湖要有道義，對於蔡英文使用的小輩和網軍等手段是畫上問號，賴清德找他們入閣應該是想找回江湖道義，借重他們過去把陳水扁捧成政治明星的能力，只是世界變化很大，效果有待觀察。

據《中時》報導，扁系人馬傳有望進入新政府擔任要職，民進黨前秘書長羅文嘉接任政委、前總統府副秘書長馬永成進入國安會，在大選期間擔任賴清德主席辦公室特助的前扁辦主任林德訓，將出任行政院長辦公室主任。

媒體人尹乃菁昨在政論節目《少康戰情室》分析，她不認為羅、馬進入賴政府是陳水扁人馬班師回朝，因為羅文嘉更早就跟陳水扁漸行漸遠，馬永成跟林德訓也因為扁案吃了不少苦、被限制出境，林的經濟狀況還曾經困難到需要在民進黨中央幫他安排職務，他們跟陳水扁的關係已經沒那麼親密。

尹乃菁也指出，羅文嘉在先前卓榮泰擔任民進黨主席時，就出任秘書長，當時賴清德、蔡英文在黨內初選爭議時，卓、羅都是站在賴這邊，這次大選也在幫賴，在選戰操盤、策略等方面出了很多心力，安排進入政府很像是賴清德此次的用人邏輯。她也不認為這些人進入正就會考量要不要特赦陳水扁，這是兩回事。

同台的國民黨立委柯志恩也不認為羅文嘉、馬永成入閣是與扁案有關，在他們沉潛十幾年當中，她因為選舉有去諮詢過他們，當初羅、馬是用腦袋幫助陳水扁搞出新的格局，對於蔡英文人馬的這群小輩使用網軍等方法，這些老一輩心裡也是打上大問號。羅、馬這些老一輩的人覺得江湖很大，可是江湖有江湖的道義，所以當時蔡英文延長黨內初選時間時，包括卓榮泰、羅文嘉等人其實都非常火大。

柯志恩認為，賴清德這次找羅、馬入閣，是想找回他們所謂的江湖道義，以及他們過去能把陳水扁捧成政治明星的能力，只是現在人事已經變化、世界差了很多，他們能不能恢復以前的光彩，還是要打上大問號。