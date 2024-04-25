近日傳出扁系大將羅文嘉、馬永成和林德訓將入閣擔任要職，國民黨立委質疑「下一步要特赦陳水扁？」對此，民進黨立委陳亭妃表示，大家太會想像，特赦是總統職責，但重用馬永成和羅文嘉跟特赦牽扯是完全兩件事。

陳亭妃表示，過去到現在賴總統都知道前總統陳水扁對台灣的貢獻，數次發言也很清楚他的職責，特赦是總統的職責，未來上任後，有什麼思考是他的權責，但是如果是因為重用馬永成和羅文嘉，跟特赦牽扯是完全兩件事，人才任用跟特赦思考是兩個軸線，不用有太多聯想空間。