在配合新竹馬偕皮膚科謝雅如主任的治療計畫，鄭姓同學接受半年的治療後，皮膚情況大幅好轉。（新竹馬偕醫院提供／王惠慧新竹傳真）

新竹1名18歲鄭姓同學4年前異位性皮膚炎發作，以為是考試壓力大未太在意，不斷搔抓造成全身傷痕累累，影響睡眠、唸書，多次到診所就醫未改善，於是1年前到醫院皮膚科求診，配合醫師的治療計畫，口服標靶小分子藥物和施打生物製劑，搭配照光療法，半年治療後，搔癢情形大幅改善。

青春期是生理發育和心理發展產生急遽變化的階段，學生若此時爆發異位性皮膚炎，往往身心俱疲，同時面臨嚴重感染、憂鬱的高風險危機。新竹馬偕醫院皮膚科醫師李幼華指出，異位性皮膚炎是全身性發炎疾病，病友常會因為極度的搔癢而嚴重影響睡眠與生活品質。

隨著病症惡化與持續時間變長，研究發現會增加過敏、感染、慢性病或全身性疾病，以及心理精神疾病等4大類共病風險，生長發育和課業工作造成不良影響。

新竹馬偕醫院皮膚科主任謝雅如表示，異位性皮膚炎依據嚴重性的不同，已有外用抗組織胺、口服皮質類固醇或抗生素、紫外線光照、外用局部鈣調磷酸酶抑制劑、口服小分子藥物、生物製劑等多元治療選項。

近年醫療進步下，異位性皮膚炎的治療已進展至標靶治療，主要分為口服小分子藥物、生物製劑兩大類藥物，口服小分子藥物能抑制體內發炎細胞激素，但需經肝臟代謝後由腎臟排出，因此須定期回診抽血監控數值。

而生物製劑是目前唯一能直接針對第2型發炎反應阻斷的治療方式，透過鎖定並抑制第2型發炎反應的介白素4與介白素13的方式，從更源頭阻斷發炎路徑，迅速改善癢感及病灶面積暨嚴 重度指數（EASI）問題。另，生物製劑安全性高、副作用少，不用定期回診抽血追蹤肝腎功能，6個月以上的寶寶皆可安心使用。

謝雅如呼籲，為了與異位性皮膚炎和平共處，應提早介入且積極治療，無論使用何種治療方式，都應遵從醫囑勿自行減藥或停藥，針對有肝腎代謝疑慮的藥物，則應確實做到定期回診監控數值。