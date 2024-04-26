新竹市長高虹安近日慰勞義消，陪同前往越南旅遊，行程更重要的是為招商引資與參訪企業，由於參訪的工廠是台商，遭在野議員質疑為何遠赴國外看台灣就有的工廠，市長高虹安26日回應表示，這跟在台灣看工廠是完全不一樣的概念，這樣可以多理解企業可能遇到限制，作為未來招商的參考。

高虹安說，這次到越南，因為在地有許多台商，過去世界台商總會也曾到訪新竹市，因此，她也透過這次難得的機會，希望能夠跟台商有更多的互動，非常感謝亞洲台商總會的安排，以及越南河內台商會，還有峴港台灣商會等，細心安排參訪台商在地的越南工廠，以及安排跟37位以上的越南台商面對面的互動跟充分交流。

她指出，參訪越南在地的台灣工廠，其實很重要的是，能夠了解台商，台商到越南隻身打拚，在1個完全人生地不熟的地方，語言不通、法規不熟，台商在此處，需要招聘不同的人力，而地方政府能提供什麼樣的協助相當重要，這與在台灣參訪工廠完全是不一樣的概念。

所以其實這次也很感謝台商會這樣的安排，讓市府可以實際跟當地的經營團隊有更深一步的討論，那也透過這樣的交流，她跟多位台商親自面對面，特別介紹新竹市投資招商優勢，也希望台商如有一些不錯的商業機會時，可以優先考慮新竹市。

因為新竹市不僅有科學園區，也有香山工業區，因此可讓市府更能夠理解到廠商設廠時可能會遇到的一些限制。

高虹安同時表示，這次的越南行程也感謝新竹市議會有4位議員陪同一起出訪，峴港台商會說，這是新竹市政府第1次來到峴港跟台商做如此盛大的會議交流，他們也感到非常高興。

而議員們也都一起努力來跟越南台商們介紹新竹市的優勢，所以希望大家都可以了解到這些努力的過程，同時也能看到我們台商在越南打拚的辛苦，希望說大家都可以用正面的心情、視角來看待這件事情。