交通部觀光署馬祖國家風景區管理處於23日在南竿環境教育學堂辦理「愛旅遊 更愛地球」活動，當天邀請連江縣環境資源局陳局長忠義、連江縣交通旅遊局石副局長人文、及臺北市立大學歷史與地理學系師生們共同參與。

南竿環境教育學堂於109年通過環境部環境教育設施場所認證，為馬祖第一個環境教育設施場所，並將文化、生態保育和觀光體驗融入環境教育，讓遊客在輕鬆的學習情境下更深入瞭解馬祖之美。

連江縣環境資源局陳局長忠義、連江縣交通旅遊局石副局長人文、與師生們共同參與。(戴志揚翻攝)

台北市立大學歷史與地理學系師生大熱情參與。(戴志揚翻攝)

臺北市立大學共計有75位師生參與為期四天的生態旅遊，旅遊中透過專業的環境教育講師講解，讓師生瞭解馬祖的地質及軍事文化，以及體驗令人沉醉著迷的藍眼淚與燕鷗、大坵島尋鹿、地方特有植物生態及閩東建築聚落文化。

馬管處今年度結合旅行社共同推廣生態旅遊行程，鼓勵來馬祖旅遊的遊客多利用南竿環境教育學堂，並選擇環保餐廳、環保旅宿來落實淨零綠生活。預計於六月到八月間，將開放三梯次環境教育活動提供來馬旅客參加，每梯次上限30人，報名簡章如https://reurl.cc/oRLAj3。旅行社業者如有團體報名環境教育活動之需求，亦可來電詢問景文科技大學 鮑小姐(電話：0928-406-859)。