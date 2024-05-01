立法院內政委員會5月1日邀陸委會等相關部會，針對「中方開放中國觀光客來台具體回應及作為」做專題報告，主委邱太三列席報告並備詢，民進黨立委蘇巧慧質詢時提到，台灣早就開放赴陸自由行，中國大陸這次是開放福建民眾到馬祖旅遊，並不是平等互惠，她也大酸，建議陸委會和觀光署，同樣開放馬祖居民組團到福建去旅遊，這樣有沒有遞出善意？

蘇巧慧質詢時提出，以兩岸氛圍兩岸戰機天天飛，只有變本加厲哪有緩和，唯一緩和可能是國民黨立院黨團總召傅崐萁去中國大陸拿回來一些惠台措施，而台灣早就開放赴陸自由行，中國大陸這次是開放福建民眾到馬祖旅遊，完全沒有平等互惠。

蘇巧慧表示，這次有條件推動福建民眾組團來台灣，還加上條件，中國大陸自由行團客和台灣自由行團客並不是平等互惠。兩岸之間應該要有善意交流，善意堆疊對兩岸人民都是好事。

蘇巧慧指出，根據統計2019年共6500人陸客到馬祖觀光，以這個數字為例，這次傅崐萁換到6500人，如果每人觀光花費1萬元，總共6500萬，換到3天頭版新聞，立法院還加開委員會討論政策，這是很划算，要佩服他的手腕。

蘇巧慧說，建議陸委會和觀光署，同樣開放馬祖居民組團到福建去旅遊，這樣有沒有遞出善意？兩岸要有創新思維路才能越走越寬。