以近3年為例，規模前10大的台股ETF平均報酬率為44.1%，而台股基金為64.6%；近5年來看，同樣的台股ETF平均績效133%，台股基金已達224.4%；近10年，同樣台股ETF平均報酬242.9%，台股基金平均卻繳出443.7%的亮眼成績。

基富通總經理王浩宇表示，不管是台股ETF或台股基金，都是不錯的理財工具，只是商品設計不同，ETF是以貼近標竿指數報酬為目標，因此經理人依照參考指數配置成分股，而台股主動基金則是以打敗指數為目標，透過經理人主動式選股策略，期望創造超額回報。

此外，王浩宇也分析，台股基金是國內最早發展的共同基金商品，經歷多次景氣循環考驗，尤其是成立滿10年以上的長青基金，長期的績效表現自然有目共睹，非常適合小資族，或者是長期理財為目的投資人。

以近一年的報酬率來看，包括路德邁、統一、日盛及復華等旗下的台股基金表現都相當亮麗。