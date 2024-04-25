今天台股前20大權值股除了台達電(2308)外，幾乎全面收低，不過，市場資金充沛，轉向營建、觀光股等類股，由於大陸釋出兩岸交流善意，觀光股今天強勁上漲，燦星旅(2719)、亞都(5703)、五福(2745)等都出現強彈表現，而資金浪潮近期轉向沈寂已久的營建股，國產(2504)、達麗(6177)、遠雄(5522)漲勢凌厲，營建類股漲幅勇冠台股，收盤漲幅達到1.7％。

資深分析師簡伯儀指出，台股在經過一天的反彈，股價回到5日均線，不過，在美股盤後META大跌，台積電回檔整理，指數回測5日均線，由於目前5日均線扣抵位置仍高，5日均線仍維持下彎，加上日線技術指標目前仍偏向弱勢，整體追價反彈仍無法有效放大，短線指數仍維持整理，留意昨天紅K棒下緣是否被失守，若遭跌破，預期指數將持續整理。

AI伺服器相關供應鏈、營建仍是近期資金聚焦的類股，重電族群雖然短線修正，不過，中長線維持上揚格局，可注意修正落底後布局時間點。