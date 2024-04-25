該公司也公布了第一季低於預期的業績。

該法國/義大利公司預計2024年營收將在140億至150億美元之間，低於先前預測的159億至169億美元區間。

據LSEG調查分析師的預測，意法今年營收應為161億歐元。

執行長Jean-Marc Chery在聲明稿中指出：「在整個季度，與我們的預期相比，汽車半導體需求放緩了，並進入到一個減速階段，而同時之間，產業調整也在加速進行」。

該歐洲重要的車用晶片製造商公佈第一季息稅前利益(EBIT)為5.51億美元，年減54%，低於LSEG調查分析師預期的6億382萬美元。

第一季營收年減18%，為34.6億美元，低於分析師預期的36.1億美元。毛利率來到41.7%，低於前一年同期的49.7%。營益率為15.9%，低於前一年同期的28.3%。淨利為5.13億美元，年減50.9%。

汽車和工業需求疲軟，一直拖累著半導體業。與此同時，投資人在高利率環境下仍保持謹慎，中東緊張局勢升級，也加重了投資者的擔憂。