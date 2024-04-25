新北市土城區金城派出所警方，日前在金城路與青雲路口，發現一輛轎車忽快忽慢、搖搖晃晃，警方察覺有異狀，立即上前將車輛攔下，發現該車輛為羅女（43歲）所駕駛，羅女拿出皮包要拿證件時，被眼尖的警員發現，皮包內有一包白色粉末，立即喝令交出，並下車接受盤查，經檢驗粉末為2級毒品安非他命，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪移請新北地方檢察署偵辦。

土城警方攔查可疑車輛，發現女駕駛皮包內有一包毒品，立即將人逮捕。（翻攝畫面）

在本月18日凌晨2時許，金城所2名警員巡邏時發現一輛可疑車輛，立即上前攔下盤查，該車輛為羅女所駕駛，面對警員盤查，拿證件時被發現皮夾放有一包毒品，警員發現喝令羅女將毒品交出，羅女一直握在手中不願意配合，最後警方叫了支援，並執行強制力，最後檢驗出來該毒品為安非他命粉末，隨後立即將羅女逮捕。全案依毒品危害防制條例及公共危險罪移請新北地方檢察署偵辦。

土城警分局呼籲吸食毒品會嚴重危害身體健康，更不要吸食毒品後駕車，嚴重影響自身及其他用路人安全，請珍惜生命，遠離毒品。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！