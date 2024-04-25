T1聯盟2023-24賽季季後賽將於5月4日開打，聯盟25日公布季後賽的主視覺與口號「瘋掉Keep SHOUUUT」，企圖帶領球迷朋友穿梭腦洞大開、沒有規則的瘋狂世界，透過萬花筒的鏡像結構找到無盡驚奇，每一次看似雷同的原始影像，卻能激發更多的想像，如同反覆上演的球賽，在萬花筒的映照下都能交織出更多可能性。

T1聯盟說明，主視覺除了鏡像選手排列之外，也運用籃框的弧線特色對稱出現在畫面兩端，勾勒出「∞（無限）」的符號意識，象徵聯盟賽事、各家球員的無限可能，至於口號「瘋掉Keep SHOUUUT」，可以令人想像到轉播時主播喊破喉嚨的激情播報，聽著觀眾「瘋掉」的高漲嘶吼，季後賽無與倫比的吸引力將讓大家一起「瘋掉Keep SHOUUUT」。

本季例行賽只剩3場，目前戰績排名新北中信特攻18勝9敗第1，台啤永豐雲豹17勝10敗第2，高雄全家海神15勝11敗第3，台北戰神10勝17敗第4，台南台鋼獵鷹7勝20敗第5，獵鷹也確定無緣季後賽。