有些公司行號對於上班服裝可能會有相關規定。一位男子近日發現，女友穿著小可愛搭配長裙在公職上班，氣得怒轟「穿著不檢點」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛反批是他自己思想有問題，「不檢點的是你的腦袋吧」。

原PO在Dcard發文表示，擔任公務員的女友當天穿著小可愛搭配長裙，他去機關大門接送下班時，覺得女友的穿著太過暴露，因此脫下外套給對方披上，女友卻不領情的說不會冷。

後來原PO忍不住抱怨，「妳看其他女同事怎麼穿衣服，穿短褲短裙的女人已經很少了，大家都是長裙牛仔褲，就妳最特立獨行，直接穿小可愛來上班」，女友卻只不悅的說，「穿什麼衣服是我的自由」，讓原PO相當苦惱，雖然當初他喜歡女友特立獨行、活在自己的世界，不在乎他人眼光做自己想做的事，但還是希望女友能顧及他的想法，「我要怎麼說服女友，請她穿多一點去上班？」

對此，許多網友紛紛回應，「不檢點的是你的腦袋吧」、「怎樣穿衣服是她的自由」、「穿得太隨便了吧，這根本妨礙風化了，穿成這樣我小孩看到我應該怎麼教呢？你趕快叫她裹小腳，待在家裡專心做個家庭主婦」。