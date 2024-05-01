藝人沈建宏年淡出演藝圈，轉換跑道在市場擺攤賣雞腿，吃苦上進的形象被網友大讚不已。不過才透露有想婚念頭的他，卻被網紅女友Bella踢爆是劈腿慣犯。對此，他也公開道歉，沒想到日前竟發文透露「想相親找伴」，遭網友怒斥：「怎麼還有臉PO文」。

沈建宏遭網紅女友Bella踢爆「背地裡是個道德淪喪的渣男」，透露交往時，沈建宏隱瞞非單身的實情，導致兩人起了爭執，不過她選擇原諒，接著又發現沈建宏交往時與別的女生約砲；沒想到質問此事，竟得到「沒有感情花錢的就不算劈腿」的回覆。雖然要求分手，不過沈建宏試圖用結婚挽回關係，讓她開酸：「你很渣的行為真的很難管教」。對此，沈建宏表示會深刻反省，也對女友深表歉意。

沈建宏發文透露「沒有伴成家」，慘遭網友開酸。（圖／krisshen Threads）

沈建宏遭Bella控訴是渣男。（圖／沈建宏臉書）

沒想到沈建宏近來又在社群Threads發文，他表示最近想買房，才發現沒有伴一起成家，接著反問：「我是不是到了該相親的年紀了？」似乎暗指跟Bella已經分手，不過這句話引爆網友怒火砲轟：「活該劈腿，自己住就可以了 ，一個伴被你糟蹋」、「這是帳號被盜嗎?怎麼有臉PO這個文」、「首先把感情關係處理好，當一個對感情專一的人，剩下的請交給緣分」。對於被網友嘲諷：「先管好下面別害人，或者去找跟你一樣差勁的婊子」，他則是回嗆對方：「我會管好自己的，謝謝提醒啊～ 至於找誰是每個人的自由， 沒必要去人身攻擊，我要如何知道妳是否是個婊子」。