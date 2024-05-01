香港男星張致恆2019年和粉絲雯雯（區燕雯）奉子成婚，不過爆出連劈5女的八卦，被封為「世紀渣男」。婚後接連產下4子後，由於經濟狀況吃緊，他一度在Instagram貼出收款QR code，強調要照顧患有自閉症的長子，才不得已出此下策，期盼外界伸出援手，卻遭網友怒斥是「網路乞丐」。如今愛妻區雯雯更透露與母親已經斷絕關係，強調對方沒有義務再幫忙。

雯雯日前在Instagram限時動態PO出黑底白字文，對於外界相當關心母親是否曾在經濟困頓時，從旁協助度過難關？對此，她強調這麼多年來絕對是有的，甚至還有幫忙照顧孩子，不過近年多由自己獨立照顧，接著語出驚人表示：「母女倆已經斷絕往來」，目前僅是「債主和借款人」的關係，由於已經各過各的生活，沒有必要再有任何牽扯。

雯雯強調跟母親僅是「債主和借款人」的關係。（圖／ugly__mama IG）

雯雯強調由於老公張致恆在Instagram貼出收款QR code，希望外界能伸出援手，卻遭網友嘲諷是「網路乞丐」。對此，她強調礙於有此封號，因此沒必要影響到周遭親友，至於目前生活重心就是放在自己的家庭上。

張致恆先前在Instagram貼出收款QR code，希望獲得外界金援，他強調已經到撐不下去的地步，才會出此下策，也認了由於生育前沒有考慮周全，才導致目前窘況，雖然情況逐漸改善，不過礙於還處於負債狀況，等到經濟狀況好轉後，會逐一還錢給所有債主。