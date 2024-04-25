為了增加旅客數量，許多地方都會打造特別的地標或風景，希望能夠順利吸引遊客觀光。一位網友近日表示，日月潭風景普通、周邊沒有好逛的店家，平日更是荒涼不已，因此他去過一次之後就不想再去，同時也忍不住好奇，「台灣哪裡是去過一次就不想再去的地方？」，貼文曝光後引發熱議，而在眾多答案中，台中彩虹眷村、布袋海景公園（高跟鞋教堂）等知名地標都榜上有名。

原PO在PTT發文指出，自己多年前去過一次日月潭，「景還好，周邊也沒什麼好逛的，平日去更是荒涼，很多店都沒開」，因此他決定不會再去日月潭，這也讓他開始好奇，「大家有去過台灣的哪個地方？然後去過一次後就不會再想去第二次？」

對此，許多人紛紛回應，「台中彩虹眷村，爛到改臨時方案到附近的百貨公司去逛」、「妖怪村，水晶教堂」、「高跟鞋教堂超無聊又超熱」、「高跟鞋教堂，真的是目前最傻眼的」、「奮起湖，髒亂到不行，賣的東西又大同小異，不懂去的意義在哪」、「奮起湖，去過一次後都直接上阿里山」、「我旅行社的，絕對是哈尤溪」。

另外也有不少網友反駁原PO看法，「日月潭是少數可以去好幾次的吧」、「日月潭去SUP還蠻好玩的，光SUP就2次了」、「日月潭一大早陽光照射超漂亮的」、「日月潭散步、騎腳踏車很舒服，滿常去的」、「日月潭在台灣算很OK了欸，其實蠻多點可以玩」、「 日月潭光是找個角落坐著發呆，就值得再去一次」。