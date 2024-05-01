大陸日前宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。陸委會主委邱太三1日於立法院主動表示，新人事已公布，為了不在憲政上僭越，他不宜對候任者下指導棋。

陸委會主委邱太三1日赴立法院就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告，並備質詢。

邱太三於報告開始前主動表示，現在時值政府交接期，新的人事已經公布，為了不要在憲政上僭越，也不要讓外界認為在對候任者下指導棋，所以政策部分不適合在此答詢。

陸委會送至立法院的報告指出，有關恢復兩岸團體旅遊，相關機關已依規劃時程完成各項準備工作（包括：接待量能盤點、旅行業管理、訓練；旅遊市場、旅遊品質管理；緊急事故通報及協處；以及陸團客來台安全管理等），只要陸方同意相對開放，即可實施。

陸委會提及，恢復「小三通」旅行部分，我方規劃金門及馬祖同時恢復，且不限陸客來源地：陸方僅恢復福建居民到馬祖旅遊，未恢復陸客到訪人數較多的金門（依2019年統計，陸客赴金門旅行計30.3萬人次，赴馬祖旅行約6500人次）。

陸委會強調，針對陸方公布恢復陸客來台觀光內容，政府表示歡迎，但因其開放範圍不如預期，操作方式亦與過去不同，我方需時間釐清所涉相關事宜，妥慎處理，以利後續實際執行，確保有序交流，並符合台灣整體利益。

陸委會最後表示，陸客來台觀光有助於促進兩岸關係良性互動，及觀光相關產業之發展，政府歡迎陸客來台觀光的立場一貫。針對陸方宣布「有限度」、「附條件」恢復陸客來台觀光，政府將於研議後，作出回應，期能逐步落實恢復陸客組團來台觀光政策。