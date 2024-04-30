現在許多情侶吃飯都是AA制，一名男網友分享，最近和女友及女友父母吃飯，結帳後立刻向女友父母要了一半餐費，結果對方一副不想給的樣子，讓他忍不住在心裡吐槽「沒錢就別出來吃飯！」引起網友熱議，後來女方也回擊「沒錢不要交女朋友！」只是吃合菜也沒多少錢，何必當面討錢，事後AA也可以吧。

一名男網友在《匿名公社》上發文表示，最近帶女友和女友父母去吃飯，結帳總金額2500元，他直接跟女友父母討要一半的飯錢，總共1250元，結果對方卻一副不想給的樣子，讓他忍不住在內心抱怨「我沒欠你錢，沒錢就不要出來吃飯！」

貼文引起網友討論，兩派人戰翻，有些網友認同原PO的看法，大家賺錢都很辛苦，如果沒有說好要請客，大家應該要自動分攤飯錢；但也有網友持不同看法，認為當面跟女友父母要錢有點不禮貌，如果平常跟女友習慣AA制，也應該私底下再要錢，而不是當著長輩的面要。

事後女方也在社團回應，轟原PO沒錢就不要出來吃飯，也不要交女朋友，並解釋說，這次聚餐是為了介紹男友給父母認識，用餐地點只是一般的合菜餐廳，一餐下來也沒多少錢，沒想到男友竟當面開口要AA，讓她很受不了，認為見家長應該要大方一點，就算真的不想出，也可以忍到爸媽離開再討飯錢吧。

不少人看了則說，一般長輩跟晚輩出去吃飯，很少長輩會讓晚輩掏錢，只能說女方的父母也有點問題。