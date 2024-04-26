美國和菲律賓展開「肩並肩」軍演，為期3週，動員逾1.6萬美菲軍人、150名澳洲國防軍和1艘法國海軍巡防艦參與。而美航母羅斯福號經巴士海峽進入南海，跑到新加坡方向，進入泰國。針對羅斯福號為什麼不停下來壯一下聲勢？前空軍副司令、退伍中將張延廷表示， 航母往往是做戰略牽制， 而不是在戰場攪和。

主持人盧秀芳25日在中天《盧秀芳辣晚報》表示，美菲演習期間，從美航母羅斯福號4月17日到24日的航跡圖來看，美國這麼大軍演，羅斯福號剛好在這附近，是不是來壯一下聲勢，但是並沒有。羅斯福號為什麼不停下來，拍幾張照片也好？張延廷表示，航母是先前部隊，現在是先壯威，壯威後就先離開，這要做分工，航母往往是做戰略牽制，而不是在戰場攪和。

張延廷更點出，這個演習很重要，共軍正好可以做情蒐，815偵察船做電子情蒐時，就把呂宋島、巴拉望島、答那峨島，都看了一遍。不管是雷達系統、對空搜索、對海搜索、對空雷達資料，通通蒐進來，回去再分析。平常所蒐集的資料，不如這兩個禮拜所蒐到的。

盧秀芳問到，這是羅斯福號航母離開原因之一嗎？張延廷回應表示，815偵察船一樣會蒐集航母的資料，整個南海通通都在蒐集。這次剛好送到家門口，哪有不蒐集的。