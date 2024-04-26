壯世代成立大會！韓國瑜喊「我60歲還在找工作」 笑：好像找得還不錯 @ChinaTimes

民眾黨立委吳春城發起的「立法院壯世代政策及產業發展促進會」26日正式成立，立法院長韓國瑜（右三）出席。（鄧博仁攝）

立法院本會期最大的議題性次團「立法院壯世代政策及產業發展促進會」26日上午正式成立，立法院長到場祝賀表達支持，致詞時打趣表示「我說我一定要來（參加），因為我60歲以後還在找工作，而且好像找得工作還不錯」，引發台下一片笑聲。

由民眾黨立委吳春城一手催生的「立法院壯世代政策及產業發展促進會」（壯促會）今舉行成立大會，在成立大會當天已有63位來自藍、綠、白的立委加入，成為「壯促會」的會員，也是立法院本會期至今最大的「議題型次團」。現場有政府各部會及民間單位超過200位官員及貴賓與會。

韓國瑜在致詞時表示， 吳春城委員跟他提到發起壯世代活動，今天看到很多超越黨派立委都支持，這是一個鼓勵一個年齡階層，大家繼續為台灣社會付出貢獻，甚至做出更多努力跟勞務，吳委員說「30年代、40年代、50年代都統稱壯世代，以後55歲以上都不要叫銀髮族這種歧視性名詞，通通叫壯世代」。

韓國瑜指出，鼓勵60歲以上老人盡量走出去，開創更美好前途，「我說我一定要來（參加），因為我60歲以後還在找工作，而且好像找得工作還不錯」，引發台下一片笑聲。

韓國瑜也接著說，他也可以做為現身說法，提供所有壯世代菁英份子參考，的確台灣壯世代、55歲以上占了人口三分之一，但擁有財富卻高達三分之二，這是驚人數字，值得重視。他並表達支持，芸芸眾生，吳委員首先發想，喚醒各界重視壯世代年齡群。

民眾黨主席柯文哲也到場祝賀，他表示，勞保之所以會破產，是因為1980年時人口結構制定的政策，2020人口結構改變了，因此不能用了。他說，最近外界會討論如何解決少子化、老齡化，面對問題是解決問題的第一步，但就算改變人口結構是20年後的事 ，現在叫年輕人趕快回家生孩子，人口結構改變也是20年後的事，要開始嚴肅面對，應在現行人口基礎上解決問題。

柯也說，之前在思考民眾黨不分區立委人選時，因為聽到吳春城的演講，發現吳所提出來的政策以及要做的事情，剛好就是符合台灣的需要，因此立即邀請吳春城出任民眾黨的不分區立委，也因此吳春城眼下最重要的任務就是「如何用壯世代計畫來面對台灣的人口結構」。

柯文哲也幫「壯促會」訂出五大具體目標：分別是「讓國家（公務機關）帶頭去標籤化、不要歧視老人」，「讓要退場的大學有效轉型使用」、「解決年齡數位落差」、「法令要大修，妨礙65歲以上工作的相關法令全部都要修掉」以及「行政院設立壯世代委員會」，柯文哲並笑說，目標已經定出來了，接下來就是請大家繼續努力。