美國一線大廠齊聲喊話擴大AI投資，Meta決議將提高對全年總支出的預測，持續擴大對混合實境部門與AI的投資規模；微軟上季的營收、利潤也均高於預期，歸咎主要原因同樣為AI推動雲端運算業務成長加速；另外，Google更在台灣加碼投資，第二棟硬體研發辦公大樓昨(25)日正式啟用，預計將整合Google AI技術、軟體與硬體的產品和體驗，而台灣也是Google在美國總部以外最大的硬體研發基地。上述3家大咖的動作頻頻，均象徵對於AI領域看好，並持續加碼投資的鐵證。

股王世芯KY、創意為IC設計股中AI含金量最高的兩大指標，隨著全球一線大廠持續加碼投資AI，對於AI晶片的需求勢必也水漲船高，世芯-KY、創意等長線營運動能也充滿想像空間。

世芯-KY今日挾AI題材，重新站回3000元大關，盤中以漲停價3110元鎖住漲停。世芯-KY今年營運最主要動能就是來自北美雲端服務大客戶AI晶片，儘管CoWoS-R產能吃緊，世芯-KY也持續向台積電(2330)爭取更多產能，假設產能提升，世芯-KY營運成長幅度可望進一步上調。

創意第一季合併營收56.9億元，年減少13％、季減少9.8%，單季每股獲利為4.94元，儘管短期營運表現保守，但創意長線營運仍無虞，創意的人工智慧與網通應用晶片合計貢獻創意第一季營收占比39%，與消費性電子應用佔比相當，顯示創意在AI及網通應用領域已具備一定實力。法人表示，隨著國際大廠AI晶片將於5奈米製程放量，創意量產(Turnkey)營收成長可期。