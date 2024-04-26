近期台股波動加劇，但台股長期多頭趨勢才正要展開，如何在波動中因應、操作上留意有未來題材的創新科技族群，把握每次布局的機會，將是投資人創造長線大波段報酬的關鍵。

AI科技日新月異，其背後往往也代表龐大投資機會，其中台灣AI供應鏈實力堅強，更佔全球科技關鍵一席之地，這也造就以科技為大宗的台股長期趨勢向上，其中佔權值大宗的電子類股更是投資人矚目的焦點。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，現在的AI還是非常早期的階段，真正的放量時期還沒到，更重要的是AI規格將再見提升，規格趨勢至少往前看2~3年。在AI趨勢延續下，台股將進入長多格局，短期拉回反而是布局未來投資成長的好機會。

AI趨勢延續，布局重點首選AI創新科技受惠股，包括先進半導體制程、先進封裝、散熱、電源等，在規格提升要求下，不僅用量增加，單價亦將提升，進而帶動獲利、評價雙成長。此外，客制化晶片（ASIC）因市場需求量大增，訂單能見度高，也持續看多。

張繼文進一步表示，加權指數的「點位」並不是重點，因為若把已配發的股息權值還原後早已逾4萬點以上。投資台股是參與台灣企業長期獲利成長的果實，其中電子股更是佔權值大宗的要角，對於偏好科技類股的投資人，除了選擇電子類指數相關族群，若能聚焦前瞻未來的「創新科技」領域，不但在長期資本利得潛力更出色，無論從月度或年度的投資勝率也較高，有助於增加長期持有信心。

統計台股近8年表現，以聚焦科技股為訴求的電子指數長期總報酬為333.07％，表現勝過加權指數的232.30％，展現較佳的成長爆發力。

然而，若進一步選擇聚焦在「創新科技」領域，例如臺灣創新科技50指數，其總報酬更可一舉推升至453.44％，漲幅不但是台股大盤近兩倍，也勝出電子指數逾100％。

另外，在相對大盤的超額報酬表現上，臺灣創新50指數平均每月達＋0.63％，明顯勝過電子指數的＋0.32％；至於相對大盤年度超額報酬來看，近8年以來臺灣創新科技50指數平均達＋9.67％，更是電子指數＋4.23％的兩倍以上。