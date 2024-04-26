苗栗縣立福星武術學校學生邱柏翔、魏宗玄及袁羽樂代表苗栗縣參加2024年台北市全中運武術散打勇奪3面金牌。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2024年全中運目前正在台北市舉行，苗栗縣立福星武術學校學生邱柏翔、魏宗玄及袁羽樂代表苗栗縣參加武術散打項目比賽，3人在3個量級賽事中勇奪3面金牌，縣長鍾東錦獲悉後非常高興，感謝3名同學努力練習，為苗栗縣爭光。

福興武術學校參加2024年台北全中運，獲得3面金牌的選手，分別為邱柏翔榮獲武術國男組散打52公斤級金牌、魏宗玄榮獲國男組武術散打56公斤級金牌、袁羽樂國男組武術散打60公斤級金牌。

這3名選手曾在今年3月18日的全國中華盃舞龍舞獅錦標賽，獲得南獅國中組第2名，創造佳績，雖未能一舉奪金，難掩失落，但在教練徐永科的鼓勵下，化悲憤為力量，繼續前行，才在台北全中運一舉奪下3面金牌。

3名選手中，邱柏翔來自苗栗縣頭份市，自小學三年級即離家就讀福興武術國小部，小三開始學會照顧自己，自己搭火車、自己洗衣服、打理一切生活起居，不論日子有多艱難，訓練有多辛苦，都一一克服，終於開花結果在全中運獲得金牌。

魏宗玄來自苗栗縣竹南鎮，國一來到福興武術學校就讀，無任何專長基礎與天份，不被同學看好。在教練徐永科的指導下，在短短3年中經由不斷苦練，終於突破自我極限，學會龍獅及散打雙專長，並勇奪金牌，證明事在人為。

袁羽樂來自台中后里，國小時非常好動，管不住自己的情緒，國一時自己主動報考福興武術國中部，雖無專長基礎，但認真學習不怕艱難，在徐永科的諄諄教誨下，改了脾氣，也發現自己的散打運動天賦，不到3年的時間拿下全中運金牌，證明適性揚才的重要。

苗栗縣福興武術國民中小學是全台首創第一所武術學校，2011年創立，成立宗旨係以發揚中華傳統武術與提供對武術興趣學生專修的中小學校，主要係招收對武術、柔道、角力、跆拳道、龍獅、散打有興趣的學生。學生來源來自全國各地包括苗栗、台中、台南、高雄市、屏東、彰化、桃園、南投、新竹市、新北市等縣市。