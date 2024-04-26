面對中東局勢帶給全球金融市場的震盪，台股加權指數位於高檔震盪，漲多的電子股出現技術性修正，想投資電子股卻怕市場向下修正的投資人，想找出不分時點、隨時進場也能掌握電子股全局走勢的投資產品？

兆豐投信自2023年初迄今僅用一年多的時間陸續推出「等權重三兄弟」，第三檔00943，聚焦在全電子股中相對成長高息的產業，網羅臺股護國群山類股，挑出50檔較優質的成份股。

兆豐投信表示，對於偏好積極投資或青睞電子股、卻怕高檔盤整的投資族群，更是一檔值得長期關注的ETF，再透過「月配息機制」，追求創造現金流量的擴大空間。

00943相對持有一籃子的電子產業績優股，無論市場波動，00943所追蹤的指數會定期將成分股再平衡，藉由獲利了結超漲的股票，並逢低加碼超跌的股票，有助抗震力提高、恢復力增強，更能在抗震的成分股配置下，增加電子股的股利及報酬成長空間。

兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金研究團隊指出，以00943所追蹤的指數為統計過去6年多來，台灣電子成長高息等權重指數的平均殖利率為8.21％，超越電子類股價指數的4.38％與台灣50指數的4.29％；台灣電子成長高息等權重指數的波動度為0.82，低於電子類股價指數的1.17與台灣50指數的1.1。