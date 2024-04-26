31歲泰國女模Kaikan Kaennakam兩、三年前到中東國家工作，之後她在社群網站上表示應徵到餐廳工作，也交往一位當地的男友，然而從去年4月起她便人間蒸發，家屬透過泰國大使館希望得到她的下落，未料本月18日噩耗傳來，在當地太平間發現一具女性無名屍，根據腿上的刺青證明她的身分就是Kaikan Kaennakam。

根據《鏡報》報導，Kaikan Kaennakam曾是模特兒，近年因為沒工作，她移居到中東地區的巴林，並在巴林找到了在餐廳的工作，先前她透過社群網站告知家人在當地交了男友並開始同居，但從去年4月起，Kaikan Kaennakam不再發文，今年初家屬請求泰國駐巴林的大使館幫忙，近日則傳出壞消息。

Kayıp Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cansız bedeni bulundu https://t.co/1lN8yl70yH — Manşet Gazetesi (@MansetManisa) April 24, 2024

泰國駐巴林的大使館的工作人員表示，從去年起有一名身分不明的東南亞女性屍體停放在薩爾馬尼亞醫療中心（Salmaniya medical complex）的太平間，死因是酒精中毒導致急性心肺衰竭，比對腿上刺青後，確認女屍身分就是Kaikan Kaennakam。

Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu - https://t.co/xoUrNnF2jh — Haberler (@Haberler100com) April 24, 2024

而Kaikan Kaennakam的家人在社群網站上發文表示，由於Kaikan Kaennakam的屍體照片上有瘀青，他們無法立刻將她的屍體帶回來，加上費用很高，Kaikan Kaennakam的媽媽希望重新審理此案，並進行屍檢確認死因，目前已經請託當地警察總醫院重新調查Kaikan Kaennakam的屍體，更呼籲如果泰國女性要出國工作，要謹慎評估工作內容，是否有可能與賣淫、販毒或人口販賣有關，以及引述2004年到2022年的數據，巴林、緬甸、阿拉伯聯合大工作都是泰國女性可能被騙當性工作者的國家前三名。