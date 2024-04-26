交通部民用航空局進行高雄機場新航廈工程，為期待工程如期、如質推動，民航局今（26日）啟動「高雄國際機場新航廈工程建設工程計畫廉政平台」，希望透過公私協力、跨域合作，協助解決計畫面臨的各項問題，並落實行政透明措施，讓機關與廠商都能專注工程進度與效率。

民航局長何淑萍表示，高雄新航廈工程將是為高雄機場未來20年最主要的建設工程，未來2期工程完工後，新航廈的容量將可達到1650萬人次，提供南部地區民眾更為優質與便利的航空服務，並展現南部地區國家門戶的全新面貌。

何淑萍說，因高雄航站第一線人力有限，為使民航局及高雄航站第一線公務員安心工作，透過各方專業領域的加入，確保高雄新航廈工程如期、如質完成，民航局將藉由廉政平台機制，與其他相關公私部門建立跨域夥伴關係，共同協助本項工程計畫的推動。

交通部主任秘書黃荷婷強調，高雄機場建設計畫從設計、規劃到招標、履約驗收，會遇到各種困難或爭議，及早透過廉政平台機制，可跨域整合公、私部門力量，組成具有信賴基礎的夥伴團隊，有效率的溝通及規劃，減少同仁壓力，共同研商找出方法界解決爭議。

法務部廉政署署長莊榮松指出，今天啟動的廉政平台，是交通部轄下所成立的第8個平台，也是繼桃機第3航廈之後，第2個以機場改建工程為主體的廉政平台，展現交通部希望藉由廉政平台「公私協力」、「跨域合作」「行政透明」、「全民監督」4大內涵，協助國家重大工程如期、如質完成，使全民能夠獲得優質公共建設。