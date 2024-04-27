蔡詩芸（前排中)與楊謹華（前排右）等姐姐在《乘風2024》中表現出色。（人見人愛娛樂提供）

蔡詩芸（左三）突破自我參加真人秀節目《乘風2024》。（人見人愛娛樂提供）

嘻哈潮流女神蔡詩芸參加實境真人秀綜藝《乘風2024》（浪姐5），與楊謹華、尚雯婕等姐姐組團大放異彩。她繼「初舞台」說唱作品〈Wifey〉展現野性之美，贏得導師的一致好評，更霸氣挺進「一公舞台」挑戰天后蔡依林唱跳舞曲〈熱冬〉。

蔡詩芸憑借全開麥Live的精彩演繹，征服了同場競技的其他姐姐，更成了大家心中最強Rapper擔當。她直呼：「人生第一次唱跳，第一次舞台感受一群姐姐們跟我一起戰鬥，豆姐成了熱冬團。」精湛表演獲得肯定，順利闖進下一輪「二公演出」。尚雯婕也表示，〈熱冬〉是力量型的，並表示在這麼多姐姐裡面，蔡詩芸用力量打動了她，給予蔡詩芸高度肯定。

私下蔡詩芸真性情的個性深受歡迎，無論是與姐姐初次見面時禮貌的問候，還是在備採環節面對鏡頭的真誠交流，她都表現出低調內斂的一面，與舞台上野性自信的說唱形象形成強烈反差。

而每次拍攝都得在長沙常待近2週的日子，這次老公王陽明也悄悄飛往當地，驚喜出現在後台化妝間探班，這突然以「人肉快遞」作為彩蛋來打氣愛妻，2人相見時給彼此一個大大深情擁抱，不僅讓後台充滿了粉紅浪漫泡泡，也讓現場工作人員頻頻直呼「好幸福啊！不愧是地表最強放閃夫妻」！