心中想必已有答案！有女子日前和讀碩班的男友出國，但回程班機抵台已是半夜，且兩人走出機場已經凌晨2點，她看著男友父母開車接送，但沒想到對方一句話「我們要回中和，不順路」，獨留她1人目送男友一家人離開，自己孤拎拎的再走回機場等候，等待第一班機捷開車回桃園中壢的家，這樣的狀況讓她不禁思索「該分手嗎？」。

一名網友在「匿名公社」發文，他提到有位女同事向他求問，女同事說，日前和還在讀碩士的男友出國，雙方大部分費用都是AA制，但班機回到台灣時是半夜，且走出機場已是凌晨2點，不料，男友的父母來載走男友時，對她說了一句「我們要回中和，不順路」，並要她在機場等候，再搭上第一班的機捷回中壢的家，於是，她便孤伶伶的握著行李，目送男友一家人離開，再走去接機區等候機捷營運搭車回家。

女同事很困惑向他求問，「段感情是否還需要走下去？」，而他就向對方表示「可以放手了...」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我想妳已經有答案了」、「妳感受到的是，沒有被重視的感覺，男生很像都只想到自己，要妳自己處理回家的事情，好像很自私的樣子，分手吧，男生感覺滿廢的」、「厲害了，半夜能丢自己女朋友在機場？所以這是合格的男友嗎？」、「太晚了大家都累，先載回中和住一晚，隔天再送妳回家才對」、「28歲還要家人來接？不分手留著過年？」。