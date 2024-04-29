WEF在28日於沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行特別會議，討論全球合作、成長與能源發展。布倫德指目前全球債務占整體國內生產毛額（GDP）比率接近100％，是兩百年前拿破崙戰爭以來從未出現過如此高比率。

他指今年全球經濟成長率估計約3.2％，低於數十年來的約4％。他強調部份主要經濟體要面對類似1970年代的經濟放緩風險，因此全球不能打貿易戰，各國必須互相貿易來促進成長。

雖然貿易將出現改變，全球價值鏈會有更多近岸外包和友岸外包，但各國不能因噎廢食，大家必須解決全球債務問題。

他認為各國政府要思考如何削減債務，並採取正確的財政措施，避免陷入會觸發衰退的局面。

其注意到通膨壓力持久未退的問題，指生成式AI可望成為開發中國家的機遇，和地緣政治是目前全球經濟面臨的最大風險。中東局勢可能讓油價一夜之間飆漲至每桶150美元而對全球經濟造成極大破壞。

他就債務發出的警告，跟國際貨幣基金（IMF）最新報告的立場一致。IMF指去年全球債務占GDP比率上升至93％，較新冠疫情前水準高出9個百分點，預測這比率在2030年前可能逼近100％。

IMF特別點名中國和美國的高債務問題，尤其美國財政政策寬鬆，對利率和美元構成壓力，從而推高全球融資成本，令早已存在經濟弱點不斷惡化。

但全球經濟在通膨壓力和央行改變貨幣政策的情況下，仍展示出令外界意外的彈性，因此IMF稍早前把今年全球經濟成長率預測值，小幅調高0.1個百分點至3.2％。