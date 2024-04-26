美國公布第一季國內生產毛額（GDP）年增率僅1.6％，相較去年第四季的3.4％成長率大幅放緩，且低於市場預估的2.5％。市場也預期PCE開高，引起市場對於停滯性通膨疑慮。

李鎮宇指出，目前市場擔心會出現停滯性通膨，但除非經濟真的陷入衰退，否則目前仍不會進入停滯性通膨，也有看法認為經濟成長趨緩，理論上應該開始降息，未料當前通膨居高，就使得聯準會當前決策會顯得綁手綁腳。

李鎮宇也說，以各國央行職責而言，抗通膨還是首要目標，即使美國第一季經濟成長率下滑，但只要成長率未降為零，聯準會也沒有立即降息的理由。

至於部分看法認為降息將更為延後，甚至有人高喊升息。李鎮宇強調，「今年還是會降」，只是降息時間點後延，以及碼數可能調降，但關鍵還是稍晚公佈的PCE數據，「大家都在等」。

他也認為，先前美國消費者物價指數（CPI）開高後，美股一度重挫，若PCE數據也預期要高，只要高超過0.1個百分點，市場同樣也會做出反映。