彰化縣1名蘇姓男子，疑為了10萬元債務，今年1月間到溪州鄉1間宮廟撒冥紙砸廟，還自拍影片嗆「替天行道」，當時被警方依法函送法辦後，蘇男近日竟又到該廟鬧事，讓廟方不堪其擾。警方連日追查後，將蘇男拘捕到案，訊後依恐嚇、毀損及竊盜等罪嫌移送法辦。

今年1月底，社群平台流傳1名男子到溪州鄉1間宮廟撒金紙砸廟的影片，該男還嗆「你們不好好做人，我來幫你們拆廟」、「不照規矩來我就替天行道」、「快去備案，凶手就是我」。

當時警方在影片曝光後，隨即展開追查，查出該宮廟廖姓宮主的家人疑與蘇姓男子有10萬元的債務糾紛，蘇男憤而砸廟破壞洩憤，全案訊後依恐嚇、毀損等罪嫌將蘇男函送法辦。

警方原以為該案已平息，然當事雙方在糾紛未解下，近日蘇男又以破壞宮廟物品、撒冥紙及砸毀車輛等方式不斷滋擾，造成該廟方人員恐慌畏懼，北斗警分局接獲報案後立即組成專案小組查追緝。

經調閱監視器影像比對資料，警方發現1部重機車涉有重嫌，經報請檢方指揮偵辦，專案小組成員於25日持拘票及搜索票將涉案的蘇姓男子拘捕到案，訊後依恐嚇、毀損及竊盜等罪嫌，移送法辦。