模特兒出身的藝人宋哥（宋依璇），時常受邀至各大綜藝節目擔分享生活日常；而日前她在節目上回憶，她年輕時曾被攝影師建議要「上身全裸」，對方甚至疑似假藉指導之名，刻意伸手觸碰她。

宋哥近期在《11點熱吵店》提到，自己當初剛入行時，曾被攝影師騙要上半身全裸。「因為我們那時候要拍模特兒卡」，被要求貼胸貼，雙手抱胸遮住重點部位。但她僅穿內褲跟貼Nubra到現場後，負責拍攝的攝影師卻要她將胸貼撕掉，還說「那個胸貼有的時候會有一點邊邊這樣露出來，我們後製在修的時候，萬一沒有修好，妳這一張模特兒卡就毀掉了」。因為當時自己年紀還小，所以就照做了。

不過，攝影師接著竟將相機放下，到她旁邊指導動作，過程中還不斷強調，自己很有經驗。他說「我在教你怎麼拍照」，但宋哥心裡還是相當困惑，因為通常調整都會請女性工作人員。「那一天我這樣子抱的時候，他說來妳站好，然後我幫你調整一下，然後我還傻傻說『喔好』」且對方伸手時勢必會碰到胸部的點，「我那時候很害怕，可是我覺得因為他是比我專業、一個很資深的攝影師，所以我就聽他的就好了」。

然而，拍攝結束後，宋哥覺得心情很差，於是便將此事告知經紀人，想了解這種狀況是否正常。沒想到她卻從另一名攝影師口中得知，該攝影師在外面講她壞話，還惱羞說：「妳身材又不好、那麼醜，我沒事幹嘛吃妳豆腐，不過就是一個新人，不懂還在那邊吵」。讓宋哥聽完相當委屈，同時讓她留下陰影，之後也推掉許多雜誌拍攝工作。

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