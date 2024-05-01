屏東縣政府貫徹身障定額進用措施，還超額進用身障員工，當中畢業於台藝大國樂系的羅曼婷，因縣府協助進行職務再設計，不僅克服工作上遇到的障礙，還增進個人工作能力。（謝佳潾攝）

屏東縣政府貫徹身障定額進用措施，還超額進用身障員工，1日預估應進用56人，但實際進用62人，全力維護身心障礙者工作權益。（謝佳潾攝）

屏東縣政府貫徹身障定額進用措施，還超額進用身障員工，1日預估應進用56人，但實際進用62人，全力維護身心障礙者工作權益，當中畢業於台大社工系的鄭卉君、台藝大國樂系的羅曼婷，因縣府協助進行職務再設計，不僅克服工作上遇到的障礙，還增進個人工作能力。

今年26歲的鄭卉君，台大社工系畢業後，前年4月透過縣府安心上工方案，安排至人事處協助庶務工作，並於同年9月經面試合格轉任社會處身心障礙福利科，擔任ICF（國際健康功能與身心障礙分類系統）需求評估人員。

她說，她雖然因腦麻導致行動不便，但仍熱愛第一線服務工作，同事們也相當貼心，會主動協助安排至醫院、社福機構、關懷據點等無障礙空間相對齊全的場域，她很珍惜這樣的機會，會用最努力的態度幫助更多需要幫助的民眾。

羅曼婷今年23歲，台藝大國樂系畢業後，透過縣府勞青處的媒合，去年8月進入縣府擔任1999話務員，家住崁頂鄉的她，每天清晨6點前就要起床準備，趕搭火車到屏東市上班，在縣府的協助下，不僅安排視力協助員協助上下班，還有指導人員訓練她話務員工作。

此外，縣府還為羅曼婷加裝點字機、擴視機、點字觸摸顯示器等設備，讓她能在短時間內即上手。對此，羅曼婷說，特別感謝同事們的愛心及得之不易的工作機會，讓她能獨立並穩定就業。

縣府表示，縣長周春米非常重視身障朋友就業權益，在主管會報中不只一次指示相關單位共同協力，並透過合理調整，希望由政府起帶頭示範作用，營造讓身障者穩定就業的友善環境。

為此，人事處不僅努力達成足額進用身心障礙人員，同時也會每月盤點進用人數及預為因應，協助各單位遇有適合職缺時優先考量進用，並提供適合個別需求的職務再設計服務，例如，改善工作設備或機具、調整工作方法等，藉此排除工作上的障礙，提升工作成就感，讓身障同仁享有與其他人均等的就業機會。