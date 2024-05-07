迎接溫馨的五月母親節到來，昇恆昌免稅商店即日起至月底，將夢幻粉紅世界搬進桃園國際機場第二航廈中央區，還有可向母親傳遞祝福的「溫馨傳情互動牆」，以及會播放悠揚樂聲的自動演奏鋼琴，讓整個桃機在五月洋溢濃厚溫馨感。昇恆昌7日也舉辦「Date with Her與她有約」母親節音樂會，邀請桃園市復興區羅浮高中莫克師．部檜思合唱團高唱「母親你真偉大」及「媽媽的喜歡」歌曲，同時分送康乃馨給現場旅客。吸引許多旅人駐足聆聽，場面溫馨。（陳麒全攝）

昇恆昌免稅店更邀請5名昇恆昌員工與歌手韋（吉吉）（後排）共同演唱「月亮代表我的心」，獻給台下同在昇恆昌工作的媽媽們，聽到孩子突如其來的歌聲告白，讓媽媽們都忍不住流下感動的眼淚。（陳麒全攝）

接溫馨的五月母親節到來，昇恆昌免稅商店即日起至月底，將夢幻粉紅世界搬進桃園國際機場第二航廈中央區，還有可向母親傳遞祝福的「溫馨傳情互動牆」，以及會播放悠揚樂聲的自動演奏鋼琴，讓整個桃機在五月洋溢濃厚溫馨感。同為昇恆昌員工的陳柏堯（右），也獻花給媽媽葉昀珽（左）。（陳麒全攝）

迎接溫馨的五月母親節到來，昇恆昌免稅商店即日起至月底，將夢幻粉紅世界搬進桃園國際機場第二航廈中央區，還有可向母親傳遞祝福的「溫馨傳情互動牆」，以及會播放悠揚樂聲的自動演奏鋼琴，讓整個桃機在五月洋溢濃厚溫馨感。昇恆昌7日也舉辦「Date with Her與她有約」母親節音樂會，吸引許多旅人駐足聆聽，場面溫馨。

昇恆昌7日下午特別在第二航廈出境中央區舉辦母親節音樂會，除邀請桃園市復興區羅浮高中莫克師．部檜思合唱團高唱「母親你真偉大」及「媽媽的喜歡」歌曲，同時分送康乃馨給現場旅客。

昇恆昌免稅店更邀請5名昇恆昌員工與歌手韋喆共同演唱「月亮代表我的心」，獻給台下同在昇恆昌工作的媽媽們，聽到孩子突如其來的歌聲告白，讓媽媽們都忍不住流下感動的眼淚。

昇恆昌免稅商店副總經理潘翠宜接受媒體聯訪表示，昇恆昌免稅商店月底前，也在松山、桃園、台中、高雄4機場打造「溫馨傳情互動牆」，讓旅客可選擇康乃馨、玫瑰或繡球花，並打上祝福話語製成專屬電子小卡，透過現場大螢幕向媽媽真愛告白。

潘翠宜說，昇恆昌同時與桃園國際機場公司合作，在第二航廈出境中央區設置巨型粉色購物袋、粉色粉餅、口紅、噴泉及拱門，並擺設自動演奏鋼琴播放悠揚琴聲，供旅客拍照打卡，透過視覺及聽覺的雙重饗宴感受愛的力量，與桃機一起歡度母親節。