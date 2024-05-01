苗栗縣竹南鎮第二公有市場內，光天化日居然出現雞腿大盜，一名短髮婦人用包包跟塑膠袋掩護，假裝問價格，趁機將攤販檯面上的大雞腿偷走，所幸被眼尖的攤販看到，大喊：「阿姨妳拿我雞腿要幹嘛？」，這名婦人才假裝不知情的把雞腿交出來，整個過程都被監視器拍下，而這名婦人疑似並非首次犯案，攤販也第一時間報警處理。

婦人並非首次犯案，利用塑膠袋跟包包掩護，偷取攤販的大雞腿。（翻攝黑色豪門企業）

據了解，這名短髮的62歲周姓婦人，經常前往公有市場買菜、買肉，不過某雞肉攤販業者昨（30）日在臉書上發文，「又來偷我雞腿，結果看一下之前的影片，果真同個人！你真當我們是愛心商家嗎？」而這次被當場逮獲，罪證確鑿，還有監視器影片可以佐證，實在相當可惡。

婦人並非首次犯案，利用塑膠袋跟包包掩護，偷取攤販的大雞腿。（翻攝黑色豪門企業）

對此店家向警方報案，強調婦人不是初犯，這已經是第二次。事後婦人與家屬一同前往雞肉攤向店家道歉、談和解，並請店家將影片下架。至於是否有其他受害店家，有待警方調查釐清。

苗栗縣警察局竹南分局獲報後展開調查，檢視店家提供監視器畫面，分析畫面中女子特徵，發現為轄區內特定人士所為，並循線將該女子查緝到案，調查後已將女子移請苗栗地檢署偵辦，店家清點畫面後損失3隻雞腿、總計100元。

竹南警分局提醒，民眾切勿心存僥倖而竊取他人財物，以避免因小失大，觸法而得不償失，並提醒業者注意店內物品防竊以及安裝監視錄影設備，以嚇阻竊賊一時貪念而竊取財物，並保障店內財物安全。