屏東恆春昨天（5日）發生一起交通事故，一輛轎車在變換車道時，不但與前車貼近，還突然以「鬼切」方式往左急切，結果右前車頭撞上前車左後車尾，畫面被民眾貼上網後，被取笑「應該是拿了很多雞腿去換的（駕照）」。

恆春警方調查，一名24歲黃姓男子，昨天中午11時，開車在恆春鎮恆公路北上外車道，準備切換至內車道時，不慎與前方洪姓男子駕駛自小客車發生碰撞，雙方駕駛及黃男車上吳姓乘客皆有輕微擦挫傷，警方對2名駕駛施予酒測，酒測值皆為0。

車禍過程也被後方車輛的行車記錄器拍下，只見黃男原本開在內線道，切到外線道後突然加速，超過內線道一輛汽車後，急速切回內線道，卻從後方撞上開在外線道洪男的汽車，黃男車輛打橫停在內線道，原本開在內線道的車輛差一點也撞上去，幸好及時煞住。網友們除了笑稱「應該是拿了很多雞腿去換的（駕照）」、「白目三寶」，更紛紛譴責貼車駕駛的行為太危險。

警方提醒，超車或變換車道時，務必打方向燈注意車前狀況並保持安全距離，隨時注意周遭狀況，切勿瞬間變換車道而造成行車風險。