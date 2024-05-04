許多民眾關注食安問題，一名網友分享，買了連鎖牛排店的雞腿排便當，卻在裡面吃到一截菸蒂，讓他超級傻眼，也超反胃，引起網友討論，不少人看呆直呼，這是怎麼掉進去的，難道在內場可以抽菸？對此業者也發文道歉，表示將會強化員工訓練，該分店也已經停業再教育，並罰款懲處。

一名網友在臉書社團《新竹人新竹事》上分享，5月1日訂了湖口一間連鎖牛排店的雞腿排便當外送，吃到一半，卻突然發現口中有奇怪的口感，咀嚼了幾下發現有股「菸味」竄出來，吐出來一看竟是一截菸蒂，讓他當場傻眼，也忍不住反胃。

超扯狀況引起網友討論，「煙燻雞腿排」、「太扯了」、「這個真的會不小心吃下去」、「員工可以在廚房內場抽菸？還是外送的時候不小心掉進去的？」、「太誇張了，廚房員工都沒戴口罩嗎？」

而餐廳業者也在臉書發道歉啟事「根據顧客反饋，他們調閱了監視器，並對該分店進行停業再教育與罰款懲處。為了確保不會再發生同樣的事件，他們將對全台所有門市的作業程序和員工訓練建議更完善的制度，確保產品與環境符合最高衛生標準。同時也對所有顧客感到抱歉，讓大家失望了。」

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