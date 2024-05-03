許多人逛百貨公司都會鎖定平價連鎖品牌UNIQLO和無印良品，一名女網友表示，經過百貨的女裝櫃，發現都沒有什麼客人，讓她很好奇這些櫃位怎麼不會倒，引起網友討論，不少內行網友透露，這些女裝的衣服單價高，但只要客人入店隨便買都會破萬，很多客人每次買都是好幾萬起跳，業績一下就到了。

一名女網友在Dcard上分享，每次去百貨公司，她都只會去逛日本連鎖品牌UNIQLO和無印良品，然後就直奔美食街吃飯，最近觀察到百貨公司的女裝服飾區，似乎都沒什麼客人，讓她很好奇「百貨公司的女裝怎麼都不會倒？」

女網友表示，百貨櫃位的租金不便宜，請櫃姐也要付薪水，但都沒客人上門，這樣是要靠什麼撐下去？還是其實大家平常都會在百貨公司買衣服，只是她剛好都沒看到而已。

貼文引起網友討論，不少人表示，好像真的是這樣，每次去百貨公司，都會發現日本平價牌子的超多人逛，但是女裝服飾櫃幾乎都是空空的，除非有特殊活動。

一名在百貨公司女裝區工作的網友解釋，這些服飾店的客人黏著度很高，且店裡的衣服單價較高，客人入店消費幾乎都會破萬元，幾個客人進來，業績就達標了，所以不要小看那種在百貨屹立不搖很久的服飾店，業績可能比你想得好。