美國佛州上個月24日，發生一起船隻失竊案，警方在事發後於佛州拉克波特市（Lakeport）找回失竊船艇，並鎖定33歲男子科洛特卡（Joshua Kolotka）為嫌疑犯。讓人想不到的是，當警員重返現場搜查時，發現一名行跡相當詭異的「金髮女子」，企圖躲避警方視線，詭異的離開犯罪現場。

據外媒報導，該名「金髮女子」身穿藍色連身洋裝、外面套著一件能遮住手臂的白色針織衫，還頂著一頭金黃色假髮且戴著墨鏡。 雖然精心裝扮造型，可是外型體格看起來一點都不像，雙腿有著長長的「腿毛」，加上偷偷摸摸的行蹤引起警方注意，上前盤查後發現「她」正是男扮女裝的科洛特卡，立即將他逮捕。

警方將人逮捕後，依２項竊盜罪查辦科洛特卡，竊盜物品包含船隻和John Deere Gator高爾夫球車，另外，警方還在現場找到了其他失竊的物品，懷疑這些物品皆為同一地點所竊盜的贓物，將對其展開調查。

警方事後公布了科洛特卡的男扮女裝照，其“女裝大佬”的裝扮瞬間引起民眾熱議：「腿毛太長了，這也太明顯了」、「他應該先剃他的腿毛」、「這裝扮太突兀了」、「這嫌犯實在太有自信了」、「金髮美女鬍子也太長了」、「當警察都是瞎子嗎？」。