李同榮進一步指出，今年六都四月份交易量六都房市交易量2萬2902棟，年增率大幅上揚40.62%，而1-4月統計數據顯示六都總交易量8萬6128棟，年增率高達31.34%，全部集中在低總價市場。

低總價市場由於輕鬆的首付與優惠的自備款，加上貸款寬限期延長，激發了年輕人購房企圖心，也誤導了不少自不量力的買家進場，甚至投機性的買盤把預售市場當期貨操作，大舉操作槓桿，這種現象突顯市場超買現象，李同榮認為將會對未來市場將造成不利的影響。

在股市發燒、電費、運費雙漲的預期心理下，通膨壓力未消，保值心理大增，充沛資金勢必湧入股市及房市，在新政府上任前的空檔期，正是房市無視的促銷衝刺期，李同榮強調，這種熱銷現象將延燒至第三季，反轉危機才會出現。

未來的房市漲勢將會如股市一樣選股比選市重要，而房市則選房比選市重要，李同榮建議自住買盤不必太在意房市大盤，「強弱分明」、「擇優棄弱」是未來房市自住買盤的選房策略，「高鐵軌道經濟與高科技產業進駐」，仍然是房市強勢的雙引擎指標。