內政部去年修正「平均地權條例」，為杜絕炒房增訂私法人購屋許可制，此機制最近因某富豪被爆出以買員工宿舍名義購買豪宅，讓內政部考慮進一步修正漏洞，馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書粉專「房產知識Buffet+」撰文分析，限制私法人買豪宅，反而會苦了首購族。

何世昌對此表示，他不反對打房，但反對錯誤的打房，一般民眾會覺得限制企業行號買豪宅有理，但他身在房地產業，心知肚明市場機制並非如一般民眾所想，因為豪宅與一般住宅價格早已脫勾、連動效應極低，並非禁止企業買豪宅就能達成居住正義。

何世昌比喻，如果把市場資金視為一場洪水，洪水從上游渲洩至下游，而下游有好幾座村莊，Ａ村名字叫豪宅、Ｂ村名字叫換屋房型、Ｃ村名字則是小宅，立委、官員的做法是祭出限制私法人購屋在Ａ村築起高堤，不讓一滴洪水進入；央行做法是用限貸令把Ａ、Ｂ村同時圍起來，不讓水跑進去。

結果所有的洪水就全衝進Ｃ村，Ｃ村被資金洪水淹個底朝天，全村人無一倖免，何世昌說明，這種情況，正是現在看到的市況，不僅小宅市場漲翻了天，由於Ａ村、Ｂ村的村民沒事幹，於是跑到Ｃ村趁火打劫，原本該買豪宅不買了，原本想換屋的人不換了，索性蜂擁去買小宅，導致小宅單價一路飆車不回頭。

何世昌強調，這幾年下來，立委、官員、民眾都沒意識到錯誤，現在小宅房價不僅狂漲，甚至還賣到缺貨，大多數民眾的購屋負擔有降低嗎？市場已經給出答案。