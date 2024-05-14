不少人退休後會開始規畫養老生活，一名男子認為台北捷運萬隆一帶，不用擔心地震或淹水問題，附近公園綠地很多、學區好、交通便利，且房價和北巿其他區域比相對低，大讚是退休養老首選中的首選。

原PO昨（13）日於PTT八卦版指出，台北巿最好養老的地方是北捷萬隆站一帶，他表示，萬隆一帶是整個台北市少數沒有土壤液化的區域、地勢高，不用擔心淹水問題，附近也有三總汀洲醫院和慈濟醫院，就醫非常方便。

原PO表示，萬隆的房價相對便宜，居住密度和北巿其他行政區相比也偏低，過了基隆路後馬路寬敞、公園和樹木也很多，空氣很好，不論散步或運動都非常適合，且學區都很不錯，鄰近的志清國小和萬福國小都是雙語國小，離台大、台科大、師大都不遠。

原PO說，萬隆的房價還沒有被炒起來，未來是高潛力區域，不論是交通或生活機能都很方便，大讚退休養老，這邊真的是首選中的首選。

貼文曝光後，網友認為萬隆一帶的新建案很少，大多是老舊公寓，因此房價很難炒起來，也有人說東湖的葫洲站低密度開發、有捷運、三總、麗湖國小學區、大片公園等，更適合退休生活。