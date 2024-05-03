美國大學校園聲援巴勒斯坦示威遍地開花，總統拜登周四（2日）就此事首次公開回應，稱言論自由和法治應同時維護。他並認為，州政府不應該出動國民兵干預校園示威，至於示威會是否迫使他重新考慮美國對中東的政策？拜登回答「不會」。

全美大學挺巴、反戰學運風潮持續延燒，校園衝突激化，拜登一周來保持沉默，專家評論反戰示威將成為拜登爭取連任的累贅，他持續保持沉默也將讓選情更危險。拜登周四終於在白宮發表談話，表示美國有兩個基本原則，一是言論自由，人們有和平集會和發聲的權利，與此同時亦存在法治，這兩個原則都必須堅持，人們有示威的權利，但沒有權利造成混亂，只有和平示威受到保障，暴力的抗議不受保障，暴力出現和破壞財產都是違法。他並強調，美國不允許反猶太主義、伊斯蘭恐懼症、暴力威脅或仇恨言論。

被問及全美校園示威會是否迫使他重新考慮美國對中東的政策？拜登回答「不會」，他並認為，州政府不應該出動國民兵干預大學校園的示威活動。但他補充說，這仍取決各州州長。