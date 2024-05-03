時報金犢獎國際競賽提供學子、教師、社會人士揮灑創意的平台，是與知名企業、機構合作的橋梁。今年時報金犢獎大會即與冀台經濟文化交流協會攜手，設立「千年大計 未來之城」雄安新區城市形象設計獎、「千年古韵 活力之城」石家莊城市旅遊形象設計獎，參賽者可透過創作，深入了解河北雄安新區與石家莊的昔日傳統、快速崛起的今日風貌與未來發展走向。

700年前就有人類繁衍生息的河北雄安新區，位於河北省保定市東部，被官方定位為北京市非首都功能疏解集中承載地，以850億美元打造成高科技大都市，2017年成立至今，已取得重大階段性成果，預計到2035年將成為綠色低碳、開放創新、資訊智慧、宜居宜業、具有較強競爭力和影響力、人與自然和諧共生的現代化城市。

雄安新區是一個充滿希望的都市，冀台經濟文化交流協會聯合金犢獎的創意平台，設立「千年大計 未來之城」雄安新區城市形象設計獎，提供城市形象官方贈禮、城市形象伴手禮及城市形象海報等3個設計主題，徵求優秀作品，希望藉此提高雄安新區城市知名度，傳播雄安新區城市形象。

夜幕下的石家莊德明古鎮 (攝影/吳強)

「千年古韵 活力之城」石家莊城市旅遊形象設計獎，則以宣傳環渤海經濟圈的石家莊為核心，透過引才引智的方式，將優質創意人才資源與石家莊市特色資源結合，藉由石家莊城市旅遊形象海報設計、石家莊城市旅遊形象禮品設計、石家莊城市旅遊形象文創産品設計等三大主題，形塑石家莊的名片形象，促進文化與創意深度融合，啓發文旅市場開發方向。

冀台經濟文化交流協會表示，這兩項設計獎的主題除了學生組可參賽，亦歡迎社會人士報名參加，學生組依參賽辦法最後將選出金獎、銀獎、銅獎及最佳新銳獎各1名，給予獎學金及獎杯、獎狀，而社會組亦會選出金獎、銀獎、銅獎各1名及佳作20名，社會組總奬金共計新台幣13萬9千7佰元。歡迎全球社會人士及在校研究生、大學生、高中職學生、進修生及其他擁有教育機構學生證明身份者皆可報名參加。時報金犢獎大會提醒，冀台經濟文化交流協會提供的創作素材及詳細參賽訊息，均可參閱官網。