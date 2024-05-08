速食界掀起二次元風潮，過去不少動漫為避免侵權，會將麥當勞LOGO翻轉為「WcDonald’s」，如今品牌自行玩梗，顛倒招牌圖示並打造「幻の麥當勞」，於餐點包裝呈現異世界氛圍；頂呱呱近日與動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》合作，更融合情節推天堂、地獄餐，活動首周來客數就已暴衝7成以上。

麥當勞「辣味麥克雞塊（10塊）」，單點106元、經典套餐171元。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

麥當勞「幻の麥當勞」跨界攜手曾與DC Comics漫畫公司合作的動漫插畫師Acky Bright，透過風格大膽的黑白線條設計限定款包裝；另即起至6月4日復活「辣味麥克雞塊」，外層麵衣多了來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉，滿足嗜辣族的味蕾，同時可搭最新「幻の醬」享用，鮮辣爽口頗有特色；最後，麥當勞App攜得來速推優惠，5月19日前買「十塊辣味麥克雞塊套餐」送辣味麥脆雞腿。

頂呱呱X《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推聯名餐點，並販售動畫周邊吸引粉絲光顧。（頂呱呱提供／朱世凱台北傳真）

頂呱呱慶50周年，首次跨界合作動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》，將中崙店打造成期間限定主題餐廳，還原大量動畫場景更設有史萊姆周邊販售區，同時結合動畫情節，推「天堂餐」與「地獄餐」，包括用藍色刈包當作漢堡皮、口袋披薩浮出鬼臉等，創意滿點，現在消費聯名餐點有機會獲周邊小物。