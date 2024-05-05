今（5）日進入立夏，意味夏天的腳步近了，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，7生肖在這段期間運勢會特別好。生肖馬旺在財運，生肖虎則是有貴人相助，生肖兔建議多到廟裡走走，可以旺上加旺，生肖鼠則是合作運強，生肖猴人氣蒸蒸日上，生肖羊近期會感受到創作力增強，生肖龍有無形磁場加持，可累積福報。

▎第7名 ：龍

生肖龍在這段期間，不論是自己或身邊親友，都能得到無形磁場的加持，人氣與名氣大漲，能夠增添福報與良緣，財運不見得來得快，卻會有滿意的結果，事業運非常強，近期雖有小人陷害，但只要提升自我心智能力，就有機會逢凶化吉，特別提醒，這段時間會有想變動工作或進行事業改革的心情，6月份後就能漸入佳境。

▎第6名 ：羊

生肖羊這段期間吉凶參半，好的部分是可提升心智能力、創造力、想像力跟藝術天分，財富也可快速進來，與國外、異地、網路、宗教、高等教育相關的部分會發展特別好，也可收回海外或外地資金，但也有所虧損，切記勿拿不義之財，小心官符纏身。

▎第5名 ：猴

生肖猴在這段期間人氣蒸蒸日上，過往的努力將有所收穫，財運是靠想像加起身行動而來，夢想即將實現，會有一幫人一起挺進，可能是夫妻、情感對象、家人、兄弟姊妹、閨密或朋友等志同道合的夥伴，但要多注意身體健康狀況。

▎第4名 ：鼠

生肖鼠近期雖然心情出現糾結或搖擺不定，但夫妻運、合夥人運、客戶運都很強，會帶來許多幫助與建議，如果雙方能達成共識，思想達成一致，未來前途無量。

▎第3名 ：兔

生肖兔在這段期間多祈福或到廟宇、佛寺、教堂走走，事業運、財運、名氣、人氣都會有較優異的表現，並且擁有很好的貴人運，雖然會遇到危難，但都能逢凶化吉，帶來逆轉勝。

▎第2名 ：虎

生肖虎在這段期間擁有無形的磁場相隨，有助於帶來貴人運，國外、異地、網路、宗教、高等教育的環境成為助力，讓運勢變得非常強，自帶財氣又受眾人喜愛，若是有賣房的打算，最近有機會脫手但價格不優，也不建議在最近買房。

▎第1名 ：馬

生肖馬在這段期間四方財運超旺，正、偏財運也都很強，事業有大財，投資可以得到獲利回收，心智能力也有所成長，能學到許多知識與技能，把握好這段超級好運，身體健康問題多注意即可。

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