由於第2季為新舊機種交替傳統淡季，大立光4月合併營收為34.58億元，微幅優於上月0.2%，累計前4月合併營收為147.71億元，較去年同期成長23%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光4月合併營收比重20%到30%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占10%到20%。

大立光董事長林恩平在日前法說會表示，今年上半年沒有太多品牌廠升級，目前看起來，4月及5月拉貨動能與3月差不了太多，至於6月還看不到，在毛利率方面，第2季的毛利率主要是看價格、稼動率及生產良率，相同的規格價格是一樣的，不過沿用舊機種一般會降一點價格，良率則是會隨時間改善，第2季良率理論上會比第1季好。

林恩平表示，今年主要是去年升級的客戶計畫將沿用舊規格下放到更低階的機種，且集中在下半年，預估應用的量應該會變多；在G+P鏡頭部分，相較於7P/8P純塑膠鏡頭，G+P鏡頭沒有太難，採用G+6P因模造玻璃鏡片本身製造較麻煩，工差會損失，生產難度比7P高。

目前大立光G+P鏡頭的模造玻璃自製與外購都有，林恩平表示，自製部分是在台灣廠生產，是否全自製要看未來需求才能決定，如果要擴產會規劃在新的四廠，預計擴產時間須6個月，不過現在還沒有規劃，在稜鏡方面，我們只做黏合鍍膜，如果是塑膠則會自製，但塑膠稜鏡目前只是通過客戶測試，還沒有導入。