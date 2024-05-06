譜瑞-KY 4月營收11.55億 年增19.91％ 15:542024/05/06 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 譜瑞-KY（4966）公布最新營收，4月營收11億5,466.4萬元，年增19.91％，月減17.01％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1～4月累計營收49億6,875.9萬元，年增24.10％。 《航運股》海空運齊旺 中菲行4月營收年增15％ 台光電4月營收50.6億締新猷 年增80.5％ 《其他股》北美SPC出貨漸放量 美(吉吉)-KY 4月營收年增17.1％ #譜瑞-KY #月營收 #最新 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《櫃買市場》保綠-KY 5月2日起得為信用交易 07:382024/05/02 財經 大立光4月營收年增20％ 林恩平曝拉貨動能到「看到這時」 10:572024/05/05 財經 宏捷科4月營收再寫30月高 Q2淡季不淡 12:012024/05/04 財經 全球10大乾淨機場 桃機排行曝光 日本稱霸奪4名次 18:192024/05/05 生活 《通網股》宏達電4月營收寫次低 前4月減近4成 15:282024/05/06 財經 泰茂4月營收衝1.2億元 改寫歷史新高 22:522024/05/03 財經 《盤中解析》美股大漲助攻 台股一度飆近300點 11:482024/05/06 財經 業外財稅補貼遞延 麗豐-KY第一季每股賺0.91元 20:322024/05/05 財經 《半導體》利多不漲、外資連4賣 世芯-KY殺跌停 10:082024/05/06 財經 《其他電》鴻海4月營收雙升登同期高 Q2淡季續拚雙升 16:182024/05/05 財經 n7交車發威 鴻華先進4月營收年增21倍勝去年全年 20:332024/05/05 財經 《半導體》世芯Q1獲利登頂 AI助全年續讚 16:582024/05/03 財經 《半導體》精測4月營收雙降 Q2拚持穩續揚 07:582024/05/06 財經 看好缺工市場 唯數娛樂開發「worky人力媒合APP」 22:552024/05/03 財經 ASIC技術領先 世芯總座：2026迎強勁成長動能 18:332024/05/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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