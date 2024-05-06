1～4月累計營收49億6,875.9萬元，年增24.10％。

《航運股》海空運齊旺 中菲行4月營收年增15％
台光電4月營收50.6億締新猷 年增80.5％
《其他股》北美SPC出貨漸放量 美(吉吉)-KY 4月營收年增17.1％
#譜瑞-KY #月營收 #最新
透過【Google新聞追蹤中時新聞網