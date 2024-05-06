濁水溪流域入夏常有焚風發生，不利栽種夏季蔬果，紅玉甜桃每年4月底至6月初收成，成為信義鄉熱銷特產，鄉公所打造品牌「布農甜桃」。（楊靜茹攝）

果農幸金生在黑黑谷瀑布附近栽種約1公頃的紅玉甜桃，以山泉水澆灌，時常辛勤除草，加上日夜溫差大，近期大豐收。（楊靜茹攝）

果農幸金生在黑黑谷瀑布附近栽種的紅玉甜桃，歷經5年辛勤耕種，今年總算迎來紅玉甜桃豐收的喜悅。（楊靜茹攝）

南投縣信義鄉信義鄉濁水溪流域的人和村、地利村、潭南村及雙龍村入夏常有焚風發生，近年信義鄉公所與農會輔導農民成立紅玉甜桃產銷班，外觀紅艷、芳香撲鼻的甜桃供不應求，成為熱銷特產，打造品牌「布農甜桃」，近期甜桃成熟了，農友忙著採收裝箱出貨。

信義鄉長全志堅說，濁水溪流域入夏常有焚風發生，不利栽種夏季蔬果，農業試驗所利用雜交育種改良的台農4號「紅玉甜桃」，每年在1月中旬開花，4月底至6月初果實成熟採收，農友金雅各2013年試種紅玉甜桃成功，公所及農會輔導農友成立果樹產銷班第19班，由於日夜溫差大，紅玉甜桃甜度高，近年成為熱銷水果，往往未上市已預購一空。

外觀紅艷、芳香撲鼻的紅玉甜桃近期成熟了，農友忙著採收裝箱出貨。果農幸金生在黑黑谷栽種約1公頃的紅玉甜桃，近日邁入紅玉甜桃採收期，全家總動員忙著採收、分級、裝箱包裝出貨。

幸金生表示，這一片紅玉甜桃果樹樹齡5年，以山泉水澆灌，時常辛勤除草，今年堪稱大豐收，芳香撲鼻的紅玉甜桃總是吸引鄰近台灣獼猴覬覦，為了防猴害，他在農田周邊部署重兵，每個角落都有獵犬看守；紅玉甜桃9分熟時可以品嘗爽脆的口感，若經過後熟的果實，則與水蜜桃一樣軟嫩鮮甜且多汁，不論吃軟或吃硬，都很好吃。

信義鄉公所指出，目前濁水溪流域有20多名農民種植紅玉甜桃，總栽種面積達25公頃，販售規格分為12粒裝、15粒裝、18粒裝，消費者購買後可立即食用，若將甜桃放置常溫通風處2、3天，口感轉Q軟，果肉甜度略有提升，桃子變軟記得放冰箱，不論鮮脆或Q軟都很好吃！建議一周內食用完畢。